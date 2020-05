Novo modelo de policiamento comunitário é debatido com vereadores em Caxias

Um encontro no Legislativo de Caxias do Sul com integrantes da Brigada Militar e vereadores discutiram o novo modelo de policiamento comunitário, que será implementado em Caxias do Sul. O tenente-coronel Jorge Emerson Ribas de Lima, comandante do 12º Batalhão de Polícia Militar (12º BPM), informou como vem funcionando o efetivo voltado ao novo modelo, que soma 10 policiais ligados a duas companhias do 12º BPM e atende dentro das condições atuais da BM.

Os vereadores valorizaram o policiamento comunitário na sua essência e explicaram que o novo modelo está em atividade há cerca de um mês e sendo bem recebido pela população. "É uma estratégia institucional e uma filosofia. Sua diferença, desde 2012, quando iniciou, até agora é que não tem mais a obrigatoriedade de o policial morar no núcleo comunitário", esclarece Ribas. O comandante do 12º BPM ressalta, entretanto, que ainda há a presença do brigadiano nesses moldes no interior de Caxias do Sul.

Quanto ao novo formato, o tenente-coronel informa que, dentro das condições estruturais, orçamento atual do governo estadual para a segurança e rotina da Brigada Militar, 10 policiais estão voltados ao policiamento comunitário na área urbana. O objetivo é dar ênfase à prevenção. Para isso, já começaram a contatar com lideranças de bairro e a fazer visitas à comunidade, ao comércio e farão também às escolas, quando voltarem a funcionar. Cinco policiais estão ligados à 1ª Companhia, no atendimento às regiões Leste e Centro; e outros cinco à 2ª Companhia, atendendo às regiões Oeste, Norte e Sul. "Iniciamos há alguns dias de maneira discreta e, agora, estamos anunciando, pois é importante que a comunidade saiba", ressaltou Ribas, acrescentando que a cidade também dispõe de uma base móvel que se deslocará por seis pontos da cidade, em alguns turnos.

O subcomandante da Brigada Militar local, Diego Soccol reforçou que os distritos da área rural sempre estiveram assistidos por essa modalidade e, na região urbana, a ajuda das lideranças comunitárias é fundamental. "Atuamos muito com os presidentes de bairro. Também temos os fones funcionais disponíveis para contato. Ainda não iniciamos as reuniões comunitárias por causa da pandemia. Mas já estamos vendo que a aceitabilidade da população é excelente", registra o subcomandante.