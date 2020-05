Famílias recebem kits de irrigação em Candelária

Em Candelária, 34 famílias receberam kits de irrigação do Programa Segunda Água, do governo estadual. Os kits foram entregues às mesmas famílias beneficiadas com a construção de açudes, na primeira etapa do programa. A partir da entrega nas propriedades, que foi acompanhada pela Emater, as famílias contempladas pelo programa passam a ter o açude e as ferramentas para obter os benefícios de uma irrigação na propriedade.

O kit de irrigação por gotejamento é composto por caixa d'água de 1.000 litros, bomba d'água submersa, cabo para fiação elétrica, tubulação para condução da água do açude até a caixa d'água e até a área irrigada, filtros, registros, tubos gotejados para uma área irrigação de até 1.000 metros quadrados e todas as conexões e peças necessárias para a montagem do sistema.