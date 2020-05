Passo Fundo retoma o comércio com regras rígidas

Após o anúncio do governo do Estado sobre o distanciamento social controlado, que entrou em vigor nesta segunda-feira, a prefeitura de Passo Fundo determinou que o comércio pode ser retomado, respeitando uma série de restrições. Todos os trabalhadores deverão usar máscaras, assim como os clientes, e manter as regras de higienização. Também haverá capacidade máxima de ocupação do espaço, devendo ser respeitada pelos trabalhadores e consumidores.

Pela determinação de bandeira laranja dada pelo governo estadual - Passo Fundo, inicialmente, estava classificada como vermelha, mas mudou com o acréscimo de leitos de UTI - shoppings e centros comerciais permanecem fechados. Os restaurantes também não podem ter atendimento ao público, sendo permitidas as modalidades de telentrega e retirada no local. Durante a semana serão examinadas as condições previstas no decreto do governo do Estado para uma retomada gradual da atividade. Bares seguirão fechados.

As academias poderão abrir a partir de quinta-feira. As regras para uso dos espaços serão definidas as regras e anunciadas até quarta-feira. Também na quinta-feira, as imobiliárias também poderão retomar as atividades e, assim como no caso das academias, as regras de atendimento aos clientes ainda serão definidas. "Serão várias novas situações a partir da publicação do decreto estadual. Vamos analisar e divulgar gradativamente. O importante é lembrar que todos os cuidados devem ser mantidos e que o distanciamento social segue sendo fundamental", afirmou o prefeito Luciano Azevedo. Passo Fundo tinha, até o fechamento desta edição, 261 casos confirmados de Covid-19 e 17 mortes pela doença.