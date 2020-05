Clínica odontológica vira centro de testagem em São Leopoldo

São Leopoldo passou a contar com mais um importante reforço nas ações de enfrentamento à pandemia de coronavírus. A Sorrifácil, rede de odontologia, cedeu uma de suas clínicas no município para a instalação de um centro de testagem em pacientes com sintomas gripais. Com a ampliação da testagem, São Leopoldo identificou dois pontos de surto que demandaram um reforço na equipe de verificação. O primeiro localizado no Supermercado Rissul , entre os bairros São José e Rio Branco e, o maior deles, em trabalhadores dos frigoríficos JBS e Nicolini, de Garibaldi.

Logo que começaram as restrições e cuidados devido ao coronavírus, a Sorrifácil se colocou a disposição para contribuir de alguma forma, como relata o gerente geral da rede de clínicas odontológica, Rodrigo Gutterres. "Nossa direção se preocupou em ajudar de alguma forma. Inicialmente, doamos 60 escudos faciais e dois mil pares de luvas e agora, e com a descoberta do surto cedemos a nossa unidade da rua Independência para que a secretaria de Saúde fizesse ali o trabalho necessário", destacou Gutterres.

Com a identificação dos surtos, equipes da Saúde agendaram testes com os trabalhadores junto ao Serviço de Atendimento Especializado (SAE), porém, devido ao aumento da demanda a estratégia foi mudar de local, deixando o SAE especificamente para os seus atendimentos já agendados. Desde ontem, o Laboratório Municipal começou a rodar os testes para coronavírus da população.

Para o secretário de Saúde, Ricardo Brasil Charão, a ação está sendo muito importante especialmente após a descoberta dos surtos de casos. "A disponibilização do espaço tem nos auxiliado a responder na velocidade necessária a identificação e testagem dos casos de eventuais surtos, tanto profissionais, quanto seus contatos. Ali temos profissionais que atuam essencialmente na testagem rápida ou coleta de material para laboratório daquelas pessoas que estão sendo chamadas pela nossa central de monitoramento", destacou.