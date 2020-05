Gramado prevê receber R$ 4,7 milhões do governo federal

O município de Gramado receberá R$ 4.712.663,25 do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus, que teve o aval final dos senadores e agora aguarda sanção presidencial. Deste total, R$ 4.195.425,62 são recursos livres e R$ 517.237,63 são específicos para a área da saúde e assistência social no Combate ao Covid-19, conforme relatório do Senado divulgado pela Famurs - Federação das Associações dos Municípios do RS.

O secretário municipal da Fazenda, Paulo Rogério de Sá, destaca que estes e recursos que virão após a sanção presidencial serão importantes para complementar as ações que Gramado tem desenvolvido para enfrentar este momento de dificuldades econômicas e de saúde. Somente em abril, o município estimou perda de 80% da arrecadação sem a atividade turística.