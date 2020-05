Hospital de Caxias do Sul ganha respiradores produzidos pela UCS

As primeiras unidades do Frank 5010, ventilador pulmonar desenvolvido por um grupo de engenheiros e empresrios voluntrios, sob coordenao do Parque de Cincia, Tecnologia e Inovao da Universidade de Caxias do Sul - TecnoUCS, comeam a deixar a linha de montagem e a serem entregues a instituies de sade. Trs aparelhos foram entregues para o Hospital Geral de Caxias do Sul, alm de simbolicamente anunciar que a linha de montagem est pronta para entrar em operao assim que o modelo for aprovado pela Agncia Nacional de Vigilncia Sanitria (Anvisa). A ideia produzir 300 equipamentos.

O ato ocorreuna empresa do engenheiro Hugo Souza, que coordena o grupo de empresrios, em um momento que serviu para o reconhecimento e agradecimento pela unio de esforos em torno do projeto. H a expectativa de que o respirador mecnico possa equipar a rede pblica de sade de todo o Pas. "Tudo o que vocs desenvolveram para a comunidade, assim como o trabalho da UCS e do HG, que so instituies filantrpicas com seus resultados reinvestidos em objetivos nobres, a sade e a educao", assinalou o presidente da Fundao Universidade de Caxias do Sul, Jos Quadros dos Santos.

At o momento, afundao injetou recursos para assegurar a compra de uma cota de componentes importados necessrios produo em escala - o restante do equipamento, cerca de 95%, foi concebido com peas usadas por empresas locais ou desenvolvidas pelo prprio grupo de trabalho. Somado a doaes de entidades que devem se confirmar nesta semana, esse montante dever assegurar o custeio de 30 unidades do respirador mecnico. Para completar o volume necessrio fabricao das outras 270 iniciais, h dois caminhos: a busca de contribuies de empresas e entidades e a aquisio por rgos governamentais.

Concebido para enfrentamento da pandemia da Covid-19, o respirador mecnico Frank 5010, alm de ter um custo inferior aos respiradores tradicionais, que so comprados do exterior, funciona com presso e frequncia controladas, sendo indicado a pacientes que tenham indicao de entubao e que no estejam respirando por conta prpria. Sobre a certificao da Anvisa, ainda no h previso de quando haver uma resposta.