Servidores de Canoas podem pedir prorrogação de consignados

Até o dia 25 de maio, os servidores municipais dos poderes executivo e legislativo e da administração indireta de Canoas poderão solicitar a prorrogação dos contratos de crédito consignado ao Banco do Estado do Rio Grande do Sul (Banrisul). As parcelas adiadas, com autorização para desconto na folha de pagamento, são referentes a todas as modalidades de operação dos meses de junho, julho e agosto de 2020.

Os valores terão 90 dias de carência, com mesma taxa e prazo remanescente do contrato original e o primeiro abatimento ocorrerá apenas em setembro deste ano. A iniciativa visa amenizar o impacto financeiro provocado pela pandemia do novo coronavírus nas famílias dos servidores municipais. Os interessados em solicitar a prorrogação deverão agendar atendimento presencial nas agências do Banrisul por meio do site do banco.