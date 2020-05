Caxias do Sul lança ferramenta para monitorar casos de Covid-19

Está em operação, a partir do site da prefeitura de Caxias do Sul, o Painel de Monitoramento da Covid-19. A ferramenta foi criada com objetivo de informar sobre os casos confirmados, internações, recuperações, óbitos e bairros onde existem pessoas infectadas pelo coronavírus.

As atualizações do número de pessoas contaminadas pelo vírus são feitas pela secretaria municipal de Saúde, com informações também sobre o número de pessoas internadas e quais delas estão em Unidades de Tratamento Intensivo (UTI), além de visualizar a curva epidemiológica. O acesso ao painel pode ser feito por qualquer cidadão por meio do site covid.caxias.rs.gov.br.

O prefeito Flávio Cassina ressaltou a busca pela transparência nas informações oficiais do município. "Vivemos tempos difíceis e não temos um manual de como lidar com a pandemia, mas sabemos que informações são essenciais. Por isso, além das informações disponibilizadas diariamente no site da prefeitura e nas redes sociais, estamos lançando mais uma plataforma para acesso de toda comunidade", anunciou.

De acordo com a responsável pela ferramenta e coordenadora de comunicação da secretaria de Saúde, Andréia Copini, uma das preocupações era oferecer dados que sejam compreendidos por todos os públicos. "O painel é bastante didático, além de ser responsivo, ou seja, se adapta na versão mobile. É mais uma forma de prestar informações à população, a fim de garantir um banco de dados para estudos e ações estratégicas no combate à pandemia", argumentou.

Ainda segundo Andréia, os gráficos e números contribuem com a gestão pública a qual avalia, por meio do Gabinete de Crise, os efeitos das medidas sociais tomadas. Uma delas é gerenciar o nível de isolamento social necessário.

<div><iframe style="border: 0;" src="https://datastudio.google.com/embed/reporting/0e71dfd3-d6a9-4d89-8e73-582ffc22742c/page/62NLB" width="800" height="450" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></div>