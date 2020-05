Prefeitura entregou 3,6 mil cestas básicas em Sapucaia do Sul

Neste período de pandemia do novo coronavírus, a prefeitura de Sapucaia do Sul já entregou 3.641 cestas básicas para famílias em extrema vulnerabilidade social do município. A entrega é feita diariamente pela secretaria de Desenvolvimento Social. O auxílio é eventual e beneficia famílias que se encaixam em alguns critérios básicos de avaliação, que comprovem sua real necessidade.

As sacolas com alimentos contém arroz, feijão, massa, farinha, café, óleo, açúcar, entre outros itens. Neste mês, até o momento, 1.141 cestas foram entregues. Já em abril foram 2,5 mil. A entrega é domiciliar, e ocorre após visita de assistentes sociais das equipes de referência da Proteção Social. O benefício é destinado às famílias com renda igual ou inferior a meio salário mínimo, e que estejam impossibilitadas de arcar, por conta própria, com o seu sustento.