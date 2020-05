Reforma da UBS de Ernestina deve ser entregue até o fim do mês

Falta pouco para que os profissionais e a comunidade que utilizam a Unidade Básica de Saúde de Ernestina possam usufruir das melhorias que estão sendo realizadas. Ainda no mês de maio, as obras de infraestrutura, que iniciaram em fevereiro, devem ser concluídas. O objetivo é dar mais segurança e conforto aos trabalhadores e usuários do posto de saúde.

Entre recursos próprios do município e repasse do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (Pmac), o investimento fica próximo de R$ 100 mil e está possibilitando a construção de um novo acesso de emergência, instalação da rede de hidrantes, revitalização da pintura com material emborrachado, pintura antimofo e revitalização das salas de pediatria, fonoaudiologia e psicologia. A obra de melhoria ampliará a segurança no prédio e dará mais comodidade à população