Ação tenta remover pessoas em viaduto em Erechim

A prefeitura de Erechim, por meio do coordenador de Segurança Pública e Proteção Social, Emerson Andreis Santarém esteve em contato com os acampados que se encontram instalados junto ao viaduto nas vias paralelas (BR-153), momento em que destacaram estarem somente de passagem pelo município. Na oportunidade, eles foram informados sobre a existência de um albergue no município, porém recusaram a oferta.

No mesmo dia, em diálogo com Regivaldo Tonon, Chefe da Unidade Operacional de Erechim da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Santarém destaca de que recebeu as informações de que a PRF tomará as devidas providências legais. Uma outra equipe da prefeitura também já esteve no local e também obteve a mesma resposta. Ainda foi oportunizado deslocamento para retornarem aos seus municípios de origem, o que também não foi aceito.