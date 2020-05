Academias e playgrounds são interditas em Santa Cruz do Sul

Uma equipe da secretaria municipal de Transportes, Serviços e Mobilidade Urbana, de Santa Cruz do Sul, realizou o cercamento de playgrounds e de academias ao ar livre instaladas em seis praças de lazer do perímetro urbano. Essa é mais uma medida de distanciamento social com o propósito de evitar aglomerações e a probabilidade de propagação do coronavírus em locais públicos.

A interdição dos equipamentos se deu em virtude do intenso movimento de pais e crianças que tem ocorrido nesses locais, especialmente no fim de semana. Foram alvo da medida cinco praças do município. Para garantir a segurança da população, o acesso está interrompido por tempo indeterminado. Enquanto durar a pandemia, o melhor é manter os pequenos longe dos parquinhos compartilhados, isso, segundo os especialistas, o vírus pode manter-se por longo tempo nas superfícies. Santa Cruz do Sul passou a ter a transmissão comunitária do vírus na semana passada.