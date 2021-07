A cidade de Estância Velha vai promover uma série de cursos, workshops e atividades para os professores da rede municipal de ensino. A iniciativa integra o eixo Educação Empreendedora, do Cidade Empreendedora, programa desenvolvido pelo Sebrae RS. Trata-se de um novo modelo de educação empreendedora, baseado nas novas diretrizes da BNCC (Base Nacional Comum Curricular), nos comportamentos empreendedores e nas metodologias ativas, para que os professores, após as capacitações, possam levar isso para a sala de aula. Para o ano que, há um calendário formulado em parceria com a secretaria de educação do município e que tem como diferencial a capacitação dos professores. A primeira oficina, de Ecossistema de Educação Empreendedora, será no dia 2 de agosto, com 90 vagas disponíveis.