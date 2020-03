Gramado estuda criação de Centro de Bem-Estar na cidade

O vereador Renan Sartori apresentou ao prefeito de Gramado, João Alfredo Bertolucci e à secretária do Meio Ambiente, Cristiane Bandeira, um projeto para a construção de um Centro de Bem-Estar Animal na cidade. O objetivo principal é a castração com a finalidade de estabelecer o controle reprodutivo, além de incentivar as adoções, reduzindo a população de animais de rua.

De acordo com o vereador, o centro teria uma clínica veterinária de baixa complexidade e alojamento para 50 animais. Para a sua construção, seriam necessários R$ 851,2 mil, e a despesa mensal ficaria em torno de R$ 180 mil. Em compensação, o município deixaria de pagar aluguéis para abrigar animais abandonados. Segundo Sartori, o projeto do Centro de Bem-Estar poderia receber emendas parlamentares e o valores de multas de órgãos ambientais em âmbito estadual e federal e através de acordos com o Ministério Público Estadual para a suspensão de processos.

Durante o encontro, o vereador disse que antes de formatar o projeto visitou modelos bem sucedidos de centros de atenção aos animais, como o existente em Canoas. Ele também apresentou ao prefeito quatro sugestões de áreas públicas que poderiam receber o Centro, que teria um quadro de sete funcionários e quatro estagiários.

O projeto do novo centro é bem mais amplo e contempla a ampliação das ações educativas e a ampliação da microchipagem dos animais com a finalidade de vinculá-los com seus proprietários, garantindo, assim, a posse responsável. Também prevê ações como a fiscalização e denúncia de maus tratos, um programa permanente de esterilização, campanhas de adoção, educação para o bem estar animal, construção de um site específico, elaboração de materiais educativos e parceria com Organizações Não Governamentais (ONGs) e empresas.