SADE Notcia da edio impressa de 12/03/2020. Alterada em 12/03 s 03h00min Prefeitura de Novo Hamburgo autoriza obras no telhado no Hospital Municipal

Foi assinada ontem a ordem de incio para a reforma no Hospital Municipal de Novo Hamburgo. Os trabalhos comeam por adequaes da rede de alimentao que parte da sada da subestao de energia eltrica at os novos Quadros Gerais e Distribuio de Baixa Tenso e tem como ponto principal a renovao completa do telhado da instituio. A previso de trmino 18 meses a partir da assinatura da ordem de incio.

Aprefeita de Novo Hamburgo, Ftima Daudt, ressaltou a importncia da interveno. "Em mais de 70 anos de histria, pela primeira vez, o hospital vai receber um telhado novo. inadmissvel que chova para dentro do hospital, isso no pode continuar. Outros setores do hospital esto sendo renovadose devemos anunciar mais novidades", disse, ao ressaltar a construo do anexo 2, que est encaminhada.

Aps as adequaes eltricas que cabem a cada setor, ser iniciada a construo da nova rede pluvial que receber as guas da chuva decorrentes novo telhado. Com a rede pluvial pronta, ser ento trocado o telhado. Depois,ser iniciada a troca do telhado pela Maternidade, Centro Obsttrico, UTIs NEO, Laboratrio, Imagenologia, Unidade de Internao A, UTI Adulto, Administrao, Cozinha. Em momento adequado as demandas do Hospital, ocorrer reforma do Bloco Cirrgico e a troca do telhado do local.Ser trocada toda a rede de gua fria e de esgoto incluindo todos aparelhos sanitrios bancadas e tampos do bloco, ainda ser feita nova rede lgica e sero trocadas todas as esquadrias. O bloco e salas de apoio ao bloco recebero um novo sistema de climatizao.

O diretor da Fundao de Sade de Novo Hamburgo (FSNH), Rfaga Fontoura, chamou a ateno para o fato de que com a reforma, o hospital estar completamente dentro das normas exigidas pelas autoridades de Sade. "O investimento ser revertido em mais qualidade no atendimento e segurana para o paciente. No teremos um hospital novo, mas um velho hospital renovado", arrematou o diretor da FSNH