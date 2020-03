Lajeado seleciona 10 projetos para programa municipal

Os dez projetos inovadores que seguiro para a segunda fase do programa Pro_Move Lajeado Acelera 1.0 foram selecionados. O resultado foi homologado durante uma reunio com os membros do Conselho Municipal de Cincia, Tecnologia e Inovao (CMTI).

Os 22 projetos inscritos no programa foram apresentados no incio de maro para uma banca, que foi composta por membros do CMTI, representantes do municpio de Lajeado, da Univates, da Associao Comercial e Industrial de Lajeado (ACIL) e da Cmara de Dirigentes Lojistas de Lajeado (CDL). De acordo com o titular da secretaria do Desenvolvimento Econmico, Turismo e Agricultura e presidente do Conselho, Andr Bcker, foram selecionadas as 10 melhores propostas que tiveram aderncia ao programa e que apresentaram solues a partir de problemas ou oportunidades identificadas.

Elas foram avaliadas seguindo diversos critrios, como a capacidade empreendedora dos proponentes, nvel tcnico da equipe, clareza na apresentao oral, o contexto e validao do problema ou oportunidade do negcio, pblico-alvo ou foco do negcio, previsibilidade de viabilidade de autossustentao financeira e impacto do negcio, entre outros. A partir de segunda-feira, os empreendedores que tiveram seus projetos selecionados para a segunda fase tero direito a mentorias gratuitas para qualificao nas reas de gesto, mercado, financeira e de tecnologia.

Em junho, destes 10 negcios, dois sero selecionados para receber o processo de incubao na Tecnovates, parque tecnolgico da Univates, pelo perodo de um ano, recebendo um recurso no valor de R$ 10 mil cada um, custeados pelo municpio, que devero ser usados em servios oferecidos pelo Tecnovates para o desenvolvimento dos projetos.