INOVAÇÃO Notícia da edição impressa de 12/03/2020. Alterada em 12/03 às 03h00min Encantado quer firmar parcerias na área com o Estado

Reuniões na secretaria estadual de Inovação, Ciência e Tecnologia e na outra na reitoria da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (Uergs), em Porto Alegre, tiveram como objetivo firmar parcerias entre entes estaduais e o município de Encantado. A intenção é criar um incubadora de projetos de inovação para a cidade e região.

O prefeito, Adroaldo Conzatti pediu informações ao secretário, Luís Lamb, sobre o programa Inova RS. Na conversa, o prefeito falou da ideia nascida em uma viagem à Itália e à cidade de Pato Branco-PR de ocupar prédios inutilizados para servirem de espaço para projetos de inovação em parceria com a Uergs. Lamb disse que a ideia é interessante e essa é a visão de mudança na economia das cidades. "É justamente isso que a gente quer com o Inova RS. O programa nasceu com o objetivo de mudar a percepção das pessoas", destacou o secretário.