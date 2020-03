Unidade móvel volta a fazer atendimentos odontológicos em Três Coroas

Os estudantes da rede municipal de educação de Três Coroas estão com motivos de sobra para sorrir. Depois de um período parado para reformas, voltou a operar nas escolas municipais a Unidade Odontológica Móvel. Na unidade, são realizados atendimentos odontológicos com os alunos do 1º ao 5º ano.

Ela fica em média um mês e meio em cada escola, para depois partir para a seguinte. Por dia são realizados cerca de 16 atendimentos. "Basicamente são realizados trabalhos de limpeza, de restauração e de orientação. É importante chegar a esse público, pois alguns problemas podem ser tratados ainda na fase inicial", disse a odontóloga Renata Steyer, que realiza os procedimentos. Para receber o atendimento da dentista na escola, os pais devem autorizar o filho já no ato da matrícula. Os serviços são totalmente gratuitos.