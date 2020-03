Rua que leva até a Catedral de Pedra deve ter mudanças em Canela

A secretaria municipal de Governança, Planejamento e Gestão de Canela apresentou um projeto que propõe alterações de mobilidade na rua Felisberto Soares, que leva até a Catedral de Pedra, uma das principais atrações da cidade. A proposta visa a ampliar o passeio de pedestres na via. As mãos para os veículos seriam mantidas, mas reduzidas, de modo a não permitir mais estacionamento da esquina da Caixa Econômica Federal até o templo.

Com a apresentação do plano, a ideia é levar a discussão para a comunidade do entorno, a fim de o poder público ouvir sugestões e demais apontamentos. Segundo o secretário Luciano Melo, a intenção recai pensar a mobilidade urbana em um dos trechos mais importantes do Centro. "Isso vai fomentar a circulação, justamente pela ampliação de um espaço que dará mais evidência a todos os atrativos da Felisberto Soares", justifica ele.