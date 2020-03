CULTURA Notícia da edição impressa de 12/03/2020. Alterada em 12/03 às 03h00min Museu do Esporte será inaugurado no fim do mês em São Borja

No dia 27 de março, será inaugurado na cidade de São Borja o Museu do Esporte. Localizado no parque General Vargas, o museu será um espaço para abrigar relíquias do desporto são-borjense. A secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, responsável pelo local, explica que por ser um espaço da comunidade, todos podem ajudar com doações.

Camisas antigas dos clubes da cidade, faixas, quadros, dentre outros materiais são bem vindos para fazerem parte do acervo do museu. As doações devem ser feitas na secretaria, localizada na avenida Presidente Vargas, 2033. "Pedimos que todos que tiverem algum material em casa, ajudem a contar a história do nosso município através do esporte, doando esses itens para o Museu. Nos comprometemos a cuidar de forma adequada desse patrimônio, que será construído com muito carinho para e pela comunidade", afirma o secretário municipal de Cultura, Íbaro Rodrigues.