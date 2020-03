RGE entrega usina solar em hospital de Santo Ângelo

A RGE realizou, nesta semana, a entrega da usina de geração solar fotovoltaica instalada no Hospital Santo Ângelo (HSA). O ato foi realizado no auditório da instituição. O investimento foi de R$ 439 mil, com a preparação dos telhados e instalação dos painéis e das placas fotovoltaicas e faz parte do Programa de Eficiência Energética da distribuidora.

Com a ação, a distribuidora do Grupo CPFL estima que a instituição tenha uma economia de R$ 94 mil por ano com a conta de energia com a geração da usina. Isso se deve à geração projetada de 104 MWh (megawatt-hora) de energia através do novo sistema. Além da usina, a RGE também substituiu todo o sistema de iluminação antigo por unidades de LED no hospital, totalizando 2.096 lâmpadas.

Odair Detters, coordenador do Programa de Eficiência Energética da RGE, afirmou que o sistema que está sendo implementado no Hospital de Caridade de Santo Ângelo é altamente tecnológico. "É um ganho muito significativo em termos de consumo de energia, economia financeira e ganhos de iluminação interna do hospital. A usina de geração de energia opera de maneira totalmente automatizada e produz energia de qualidade. A RGE tem satisfação em poder concretizar este projeto na cidade", comentou.

O prefeito Jacques Barbosa destacou que a concessionária de energia é uma empresa parceira do município, com várias ações sendo realizadas em conjunto e que o investimento realizado no HSA é mais uma prova deste comprometimento comunitário. Ele anunciou que a prefeitura elabora projeto que pode viabilizar a implantação de um parque de energia solar. "Nem toda empresa ou instituição possui local adequado para a instalação das placas. Mas elas não precisam estar na sede e um parque possibilitaria a geração de energia desse tipo", afirmou.