São Gabriel terá R$ 18 milhões para obras asfálticas

O maior conjunto de investimentos e obras de infraestrutura da história de São Gabriel está prestes a sair do papel. Lançado oficialmente pelo prefeito Rossano Gonçalves, o Programa Infra prevê a qualificação de 91 ruas, distribuídas em 185 quadras, em 20 bairros da cidade. Serão R$ 18 milhões aplicados na pavimentação e recapeamento asfáltico de 20,1 quilômetros de vias.

A estimativa é beneficiar diretamente entre 20 mil e 25 mil cidadãos do município. Os recursos são provenientes do Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa), da Caixa Econômica Federal. "Iniciamos as negociações há mais de um ano e meio. Conseguimos contrair esse empréstimo graças ao aumento da nossa capacidade de endividamento. Para isso, arrumamos a casa, reorganizamos as finanças da prefeitura e começamos a plantar as sementes para o futuro de São Gabriel", destacou o chefe do Executivo.

O programa está dividido em três grupos - recapeamento asfáltico, pavimentação em ruas de pedra irregular e asfaltamento de estradas de terra. A primeira das quatro licitações previstas já está em andamento. A previsão é aplicar pelo menos R$ 8 milhões - R$ 3 milhões já estão liberados pela Caixa - e abranger 40% do programa ainda neste ano. O restante do recurso deverá ser utilizado no ano que vem.

Em três anos, a prefeitura investiu R$ 2,1 milhões no asfaltamento das ruas Tito Prates, Liara Souto e Fernando Dornelles e R$ 1,5 milhão na revitalização asfáltica de 42 quadras. O Executivo está aplicando, ainda, R$ 6,1 milhões para a pavimentação de 80 quadras com recursos do Programa Pimes/Badesul. Somados aos R$ 18 milhões anunciados pela prefeitura, são R$ 27 milhões em obras na cidade. "São Gabriel é a cidade mais bem servida de infraestrutura da região Central, Campanha e Fronteira Oeste", enalteceu o prefeito.