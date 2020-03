EGR anuncia construição de passarela em trecho da ERS-239, em Sapiranga

O secretário municipal de Planejamento, Habitação, Segurança e Mobilidade de Sapiranga, Carlos Maurício Regla, participou de um encontro com o secretário dos Transportes do Estado, Juvir Costella e o diretor-presidente da Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR), Urbano Schmidt. O encontro marcou a oficialização do início das obras da segunda passarela sobre a ERS-239, defronte à empresa Beira-Rio, próxima ao quilômetro 28, entre os bairros Vila Nova/Industrial e Amaral Ribeiro. "

Em nome da prefeita Corinha Molling conversamos com as principais autoridades que gerenciam rodovia para acharmos soluções práticas e resolver de vez a questão de alguns cruzamentos perigosos ao longo do nosso trecho urbano", destacou Regla. O secretário salientou o pedido da prefeita de mais segurança na ERS-239. "Obtivemos a sinalização de ações rápidas, como a colocação de um controlador antes do cruzamento da rua Nações Unidas e reivindicamos um retorno mais seguro como o que existe em Taquara, próximo da entrada da RS-115. Não pararemos por aí, em breve uma nova audiência será feita com o auxílio de parlamentares, no qual acordamos com a EGR".

A revindicação de maior segurança no trecho da rodovia que corta Sapiranga é antiga. Desde 2013, a prefeitura passou a cobrar obras de melhorias, quando recebeu a promessa do então governadora, Tarso Genro, sobre a construção de passarelas, iluminação e acessos na rodovia através da Empresa Gaúcha de Rodovias, que assumiu a administração da rodovia.

Com a entrada do governo José Ivo Sartori, em 2015, a prefeita voltou a tratar com o Estado e EGR sobre a importância das obras. O entrave, segundo a EGR, além da crise financeira do Estado, era a necessidade de ajustes nas responsabilidades de execução do órgão. Foi necessário, então, um abaixo-assinado de funcionários da Beira-Rio para que houvesse a confirmação da passarela.