Regulamentação dos Bombeiros Voluntários preocupa Teutônia

Há 18 anos, Teutônia conta com serviços do Corpo de Bombeiros Voluntários. A publicação da portaria que trata da regulamentação de serviços auxiliares de bombeiros no Estado pegou o Executivo municipal de surpresa, uma vez que atuação dos profissionais seria limitada ou até mesmo extinta.

Desde então, o município vem monitorando a situação e frequentemente se reunindo com representantes do Estado e a corporação teutoniense. "Estamos empenhados para garantir os serviços de Bombeiros Voluntários em Teutônia. A extinção deste serviço seria um retrocesso sem medidas, especialmente no que tange a salvar vidas", afirma o prefeito, Jonatan Brönstrup.

No dia 5 de março, o Estado publicou duas portarias alterando determinadas regras. Com isso, as corporações existentes antes da publicação da portaria não precisariam atender o artigo que estabelece o mínimo e máximo populacional para a atuação de Bombeiros Voluntários. Outra mudança é que as corporações não teriam o atendimento restringido somente ao município de sua base. No entanto, o Executivo ainda vê com cautela estas alterações.

Na segunda feira, uma reunião da Frente Parlamentar em Defesa dos Bombeiros Voluntários da Assembleia Legislativa definiu que será protocolado, nesta quinta-feira, o projeto que objetiva garantir a atuação da corporação em municípios gaúchos, independentemente do tamanho da população. Também será solicitada a prorrogação do prazo de entrada em vigor das normas para que o projeto possa tramitar.

Durante a reunião, Markyson Royer, que foi bombeiro voluntário e representou Teutônia na reunião, entregou a moção de apoio às corporações voluntárias ao presidente da Frente Parlamentar em Defesa dos Bombeiros Voluntários, Elton Weber, e ao presidente da Voluntersul, Anderson Jociel da Rosa. "Há tempo o prefeito vem monitorando a situação e tomando as decisões corretas para garantir à comunidade a permanência dos bombeiros voluntários em Teutônia. Queremos fazer um trabalho bem feito e responsável em defesa da nossa comunidade", salienta Royer.

O pedido de postergação e a minuta do projeto serão entregues a governador Eduardo Leite. Na ocasião, o Executivo de Teutônia também estará presente para debater a situação e mostrar a necessidade de se manter as corporações voluntárias no Estado. "A legislação que regulamenta a atividade é necessária para que se mantenha o atendimento", pontua o prefeito.