Arroio do Meio adere a programa voltado ao gado de corte

Com o objetivo de ampliar oportunidades de negcio e renda e qualificar e diversificar as propriedades rurais, a prefeitura de Arroio do Meio, em parceria com Servio Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) e Farsul, anunciou a adeso ao programa de Assistncia Tcnica e Gerencial. A iniciativafoi lanada em fevereiro com a proposta de uma assistncia individualizada e continuada s propriedades rurais, de forma gratuita, com visitas tcnicas mensais, pelo perodo de dois anos.

O objetivo desenvolver um modelo de operao e gesto da atividade, visando impulsionar a evoluo socioeconmica das famlias e comunidades envolvidas. Em Arroio do Meio, o foco a pecuria de corte, considerando o crescimento dos abatedouros e a recente habilitao do municpio junto ao Sistema Unificado Estadual de Sanidade Agroindustrial Familiar, Artesanal e de Pequeno Porte (Susaf) e ao Sistema Brasileiro de Inspeo de Produtos de Origem Animal (Sisbi), que permitem a comercializao do produto local para os mercados estadual e nacional, ampliando de 20 mil para 200 milhes consumidores.

O programa foi apresentado pelo mdico veterinrio do Senar, Paulo Afonso Bolsoni. "A relao entre produo, produtividade e lucratividade faz toda a diferena no negcio rural e qualidade de vida do produtor, e nisso que queremos aprimorar, levando tecnologia e gesto para as propriedades", salienta o profissional do Senar.A estimativa envolver entre 20 a 30 produtores no programa.

" uma caminhada que iniciamos h trs anos, quando sentamos com nossas agroindstrias e abatedouros, para analisar e projetar aes para ampliar oportunidades a esses empreendedores", recorda o prefeito Klaus Werner Schnack."Agora buscamos alternativas que tragam mais conforto, melhorias e renda para nossos produtores e, acreditamos que viabilizar a pecuria de corte ou ampliar em propriedades que j uma realidade", complementou o prefeito.