São Borja tem 268 focos de dengue em bairros da cidade

O Serviço de Vigilância em Saúde da Secretaria da Saúde de São Borja divulgou um relatório relativo à incidência de larvas do mosquito Aedes Aegypti nos primeiros dois meses do ano. Em janeiro e fevereiro foram contabilizados 268 focos pelas equipes dos agentes de controle de endemias. O período é considerado como um dos de maior proliferação, considerando a ocorrência de chuvas, associada às altas temperaturas.

O levantamento mostra, mais uma vez, que a região centro-sul da cidade lidera o ranking de incidência do agente transmissor de doenças como dengue, chikungunya, zika vírus e febre amarela. Foram 142 focos registrados - mais da metade do total. Já no bairro Pirahy foram somadas 80 ocorrências. O bairro José Alvarez indicou 21 focos de Aedes em janeiro e fevereiro e o bairro do Passo, outros 15. Na vila Umbu os agentes detectaram 10 focos e na vila de Nhu-Porã não houve notificações.

Pelo número de casos contabilizados, segue a recomendação do Serviço de Vigilância em Saúde no sentido de que a população mantenha ações redobradas de prevenção. O pedido é que, de maneira permanente, sejam eliminados todos os depósito de água e demais ambientes que possam se transformar em criadouros de mosquito.

São Borja é considerada uma região de médio risco, segundo a primeira edição do Levantamento de Índice Rápido (Lira), realizado em janeiro a pedido do Ministério da Saúde. São programadas quatro edições do Lira, este ano, e a próxima já está definida para o período entre 13 e 17 de abril. São Borja tem implementado suas ações no setor em parceria com a localidade vizinha de Santo Tomé, na Argentina.