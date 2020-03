Fechada há sete meses, escola de Terra de Areia será reformada

O secretário estadual de Obras e Habitação, José Stédile, assinou termo de contrato emergencial para a realização de obras na Escola Estadual de Ensino Básico Érica Marques, situada em Terra de Areia, no Litoral Norte. Serão investidos R$ 498.042,00 na reforma da única instituição de Ensino Médio do município. A escola atende 800 alunos e está interditada desde agosto do ano passado.

A reforma abrangerá blocos do Ensino Médio, do departamento Administrativo, do Ensino Fundamental, além da execução do novo sistema de esgoto sanitário e da nova entrada de energia elétrica. "A obra representa tudo para a comunidade escolar", resumiu a diretora Vivian Vieira dos Santos. Ela conta que desde a interdição, as aulas são ministradas num espaço alugado próximo à escola. "Nossa instituição é referência no município, mas estávamos perdendo diversos alunos devido a situação", completou. A previsão é que a reforma seja concluída em até 180 dias.