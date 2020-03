Turuçu é mais um município a decretar situação de emergência

A prefeita de Turuçu, Selmira Fehrenbach, assinou o decreto que estabelece situação de emergência no município, devido à estiagem que atinge a região há pelo menos três meses. Em fevereiro, mês mais crítico até agora, choveu menos de um terço da média histórica. O arroio que abastece a cidade está bem abaixo do nível normal.

Nas lavouras, as principais culturas afetadas são milho, soja, arroz, tabaco e pimenta. Prejuízo também na produção leiteira e pecuária de corte, devido a perda na qualidade das pastagens. Na colônia, a situação é grave. Falta água para o consumo humano e animal. A secretaria municipal de Agricultura está levando água no caminhão pipa para 20 famílias há mais de um mês. Poços estão secos, assim como córregos, açudes e sangas. Segundo laudo feito pela equipe técnica do escritório municipal da Emater, até agora a cultura mais afetada é a da soja, registrando uma perda de 35% nas lavouras, o que representa um prejuízo de mais de R$ 8 milhões.