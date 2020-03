Dois Irmãos terá projeto voltado para adolescentes

A prefeitura de Dois Irmãos está lançando, em parceria com a Universidade Feevale, um projeto de prevenção ao uso de álcool e outras drogas, voltado a adolescentes de 12 a 15 anos. O objetivo é promover ações educativas com jovens que estejam, prioritariamente, em situação de vulnerabilidade. A verba destinada ao projeto foi aprovada pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

Segundo a prefeita Tânia Terezinha da Silva, a faixa etária escolhida é onde se percebe que é necessário um olhar visando trabalhos de prevenção na questão do uso de álcool e outras drogas. "Queremos fazer um trabalho preventivo e alertar sobre os riscos de quem começa a beber precocemente e procura atingir não apenas o público adolescente, mas também seus pais, em ações articuladas com as escolas do nosso município, buscando qualificar ainda mais os nossos profissionais da educação", disse a prefeita.

O projeto prevê diversas ações, entre as quais: diagnóstico referente ao consumo de drogas por adolescentes do município; promoção de encontros nas escolas, com o objetivo de aumentar a percepção do impacto dos riscos associados ao abuso de substâncias; ampliação e diversificação das oportunidades oferecidas aos jovens por meio de atividades recreativas e culturais, de modo a estimular sua imaginação criativa; elaboração de uma cartilha de prevenção ao uso de álcool e outras drogas entre a população adolescente; estruturação, em conjunto com os professores, de planos de aula sobre drogas que se encaixem ao currículo escolar e aplicação de um questionário de satisfação.