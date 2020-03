Sapucaia do Sul cria iniciativa de educação financeira

Com o objetivo de promover e institucionalizar a educação fiscal para o pleno exercício da cidadania, a Prefeitura de Sapucaia do Sul lançou o projeto Cidadania e Educação Fiscal. A solenidade de lançamento ocorreu na escola municipal Alberto Santos Dumont.

A primeira fase do projeto será realizada com estudantes do 5º ao 9º ano das escolas municipais João de Barro, Alfredo Juliano e Alberto Santos Dumont, esta na modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA). Temas como tributos, orçamento do Estado, investimento público, fiscalização, controle social e finanças, serão incorporados no currículo normal dos estudantes. O projeto Cidadania e Educação Fiscal visa, ainda, conscientizar os cidadãos quanto à função socioeconômica dos tributos, promover ações integrais de combate à sonegação e aumentar a eficiência e transparência das receitas e despesas públicas.

O secretário da Fazenda de Sapucaia do Sul, Luis Davi Vicenzi, disse que o projeto tem como foco aproximar a população da esfera pública financeira. "Nosso objetivo com este projeto é formar cidadãos, dentro de um processo pedagógico, que possam compreender como os recursos financeiros são gastos e como podemos otimizar estes recursos", ressaltou. Já o secretário municipal de Educação, Jairo Jorge, falou sobre o caráter de cidadania do projeto. "Precisamos educar a sociedade com consciência cívica e cidadã. A escola é o local ideal para este trabalho conjunto entre a Educação e a secretaria da Fazenda. Queremos plantar esta consciência financeira dentro da escola, para que esse entendimento possa ser expandido para a sociedade", ressaltou.