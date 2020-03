SADE Notcia da edio impressa de 11/03/2020. Alterada em 11/03 s 03h00min Treinamento capacita profissionais do Centro Materno Infantil, de Santa Cruz do Sul

As equipes de profissionais da saúde do Hospital Moinhos de Vento (HMV) deram início ao treinamento de médicos, enfermeiros, técnicos e higienizadores que atuarão no novo Centro Materno Infantil (Cemai) de Santa Cruz do Sul. O espaço deve ser inaugurado pela prefeitura no dia 21. Cerca de 60 profissionais irão participar do treinamento.

A segunda fase das capacitações será na próxima semana e estão previstas simulações de todos os tipos de atendimentos que podem ser demandados no Cemai. A terceira etapa é constituída de cursos de extensão e será realizada após a inauguração do Centro. "Estamos executando esse serviço de consultoria para levar a medicina e assistência do nosso hospital para outros centros. Com a capacitação, a prefeitura de Santa Cruz do Sul entregará mais do que um espaço moderno e adequado, mas também profissionais treinados", destaca o coordenador de consultoria do HMV, Chander João Turcatti.