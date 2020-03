Revitalizado, Museu do Trem é entregue em São Leopoldo

Quem passa pela rua Lindolfo Collor ou desce da estação São Leopoldo dO Trensurb se depara com um novo Museu do Trem, que foi reinaugurado. Equipamentos voltados tanto para o conforto dos visitantes quanto para a pesquisa foram adquiridos.

O prefeito Ary Vannazi ressaltou que a reforma não se trata de um ato isolado e sim de um conjunto de obras resgatadas. "Reformamos o teatro municipal, a Biblioteca Pública, esse espaço, o Museu do Rio. Pretendemos ainda, conforme as condições financeiras, reafirmar nosso Centro Histórico fazendo dele um grande corredor que envolve Rua da Praia, Praça do Imigrante, Câmara dos Vereadores, Parque Imperatriz, a rua Independência. É uma luta muito grande, que precisa da compreensão de todos", disse.

Foram adquiridos novos equipamentos como mesas, prateleiras, luminárias, mesa seladora, lupa e scanner, além de outros itens para aprimorar o trabalho com o acervo histórico. As melhorias podem ser vistas dentro e fora do armazém, com a nova pintura, divisórias de ambiente, rede elétrica e de internet. Para dar maior conforto aos visitantes, foram construídos novos banheiros, com maior número de sanitários, bebedouro, fraldário e sanitários acessíveis.

Na obra do armazém, com o processo de restauro, elétrica, hidráulica, Plano de Prevenção de Combate ao Incêndio, rede lógica e acessibilidade foram investidos R$ 363.977,96 com recursos oriundos do convênio do Ministério do Turismo. Já as obras dos banheiros custaram R$ 103 mil. O Museu do Trem é o principal equipamento público na temática ferroviária em toda a região sul do Brasil. Responsável pela preservação e cuidado da primeira estação ferroviária construída no Estado, possui em suas dependências a salvaguarda de parte do acervo da extinta Viação Férrea do Rio Grande do Sul e da Rede Ferroviária Federal.