Reunião trata sobre a situação das barragens de Bagé

A direção do Departamento de Água, Arroios e Esgoto de Bagé (Daeb) esteve reunida com o corpo técnico da autarquia para avaliar a situação da estiagem na cidade. Os níveis das barragens estão preocupantes. A Sanga Rasa está 4,50 m abaixo do normal. Já a barragem do Piraí está 2,70m aquém da normalidade. A Emergencial está 1,35m abaixo do nível máximo.

No encontro, a área operacional apresentou medidas que estão sendo tomadas a fim de amenizar a situação. Uma delas é a abertura do expurgo da interligação das barragens, obra feita na última seca de 2018. Outra ação foi diminuir a pressão da água durante a madrugada em alguns pontos da cidade. Em fevereiro, choveu apenas 32 milímetros, segundo dados fornecidos pela Estação de Tratamento de Água (ETA). Em março, até o momento, não houve registro de precipitação. Diante da falta de chuvas, que afeta diversos municípios gaúchos, o Daeb já estuda a implantação de racionamento.