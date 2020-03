Três Coroas cria projeto para a preservação de fontes e nascentes no município

A cidade de Três Coroas está dando um importante passo para preservação de um dos seus principias recursos naturais. Representantes da prefeitura e da Emater se reuniram para discutir a implantação de um projeto de preservação de nascentes e fontes, pioneiro na região.

O encontro reuniu profissionais do turismo, da agricultura, da biologia e da saúde. A ideia é criar filtros e barreiras nas propriedades rurais, com o objetivo de impedir que as fontes de água natural sejam contaminadas com dejetos de origem animal. O projeto também trabalhará junto aos envolvidos a conscientização da necessidade de proteger a água e de se preservar a mata ciliar.

Além disso, os produtores rurais serão orientados a trabalhar melhor os dejetos e os reaproveitar como adubo, evitando a contaminação da água e gerando um insumo para a agricultura. "Os investimentos são baixos e os benefícios enormes. É muito importante introduzirmos esse assunto, para desenvolvermos uma agricultura saudável e um turismo rural sustentável", disse o secretário da Agricultura e Meio Ambiente, Vilmar Port.

O projeto ainda está na sua fase inicial, de estabelecimento de diretrizes. Em seguida será escolhida uma propriedade rural piloto para realizar a inserção. Depois o trabalho se estenderá aos demais interessados. A reunião contou com a participação de representantes da prefeitura de Taquara, que também demonstrou interesse na implantação do projeto.