Tramandaí cria projeto voltado ao desenvolvimento local

O município deu mais um passo no seu projeto de crescimento. Em evento no auditório do SESC da cidade, foi apresentado o Projeto de Desenvolvimento Econômico Local. O encontro abordou as diferentes temáticas de viabilização do projeto em Tramandaí, que tem como base inicial a cidade de Essen, na Alemanha, e foi implantado com sucesso em Rolante.

O programa tem como objetivo instituir um modelo de gestão capaz de contribuir para o desenvolvimento das cidades. Através dele, os municípios, unem iniciativa pública e privada para garantir a continuidade dos projetos de interesse da comunidade, em prol do desenvolvimento econômico sustentável. Uma vez aprovado, o projeto se encaminha para a parte prática que inclui a formação dos conselhos, câmaras técnicas e a secretaria, sempre priorizando a parceria entre o poder público e o privado, a adesão de voluntários e a vontade de ver o município se desenvolver.