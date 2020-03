Cachoeirinha terá novo Centro de Comando Integrado

A nova sala de comando do Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) de Cachoeirinha deve ser inaugurada até o início de abril. A informação é da secretária de Segurança e Mobilidade, Tatiane Boazão. A estrutura está sendo preparada e integra o programa Cachoeirinha Digital, uma rede de alta velocidade que vai integrar todos os prédios e serviços públicos da cidade.

"A nova sala de videomonitoramento que vai ampliar e aprimorar os serviços de segurança oferecidos pelo município, cumprindo com o nosso compromisso de priorizar esta área", destaca o prefeito Miki Breier. A sala terá 18 telas de 40 polegadas e seis novas estacões de trabalho, que vão monitorar 200 novas câmeras instaladas em todos os prédios públicos municipais.

Segundo a inspetora chefe do CICC Juliana Jurgensen, serão 20 câmeras externas instaladas nas praças públicas do município e outras seis em câmeras internas instaladas nos 94 prédios públicos. O projeto contempla ainda mais 26 que serão instaladas nas vias públicas e terão a função de auxiliar na fiscalização do trânsito.

As câmeras internas terão controle de intrusão, que detecta automaticamente acessos não autorizados após determinado horário, emitindo sinal sonoro e luminoso na sala de videomonitoramento. "Esta dinâmica vai facilitar ao operador que está na sala de videomonitoramento para uma resposta muito mais rápida. Além disso, todas as câmeras terão visão noturna com infravermelho e controle de zoom", explica a chefe Além de fluidez dos processos, o programa Cachoeirinha Digital vai levar acesso wi-fi para 20 praças da cidade.