Caixa Econômica Federal aprova financiamento e libera R$ 15 milhões para obras asfálticas em Teutônia

A prefeitura de Teutônia assinou o contrato do programa Avançar Cidades, o que vai possibilitar o investimento de R$ 15 milhões na pavimentação de 36 ruas estratégicas nos seis bairros do município. A solenidade ocorreu no saguão da prefeitura e reuniu autoridades, servidores e comunidade.

O prefeito, Jonatan Brönstrup, colocou que as pavimentações dessas 36 vias trarão mais qualidade de vida. "Entendemos que é o momento de dar um salto de qualidade na mobilidade urbana do município e, por sua vez, na qualidade de vida dos munícipes. Temos inúmeras vias sem pavimentação. Com o Avançar Cidades, estaremos diminuindo um pouco desse passivo, mas que será de extrema importância, por se tratarem de vias estratégicas", enalteceu.

Atualmente, Teutônia tem, aproximadamente, 320 quilômetros de vias urbanas e rurais ainda não pavimentadas, muitas delas de extrema importância no que se refere à mobilidade urbana. Serão R$ 14.215.748,73 de recursos do Programa Pró-Transporte do Avançar Cidades - Mobilidade Urbana, com uma contrapartida de

R$ 861.669,59 da prefeitura, totalizando R$ 15.077.418,32 investidos em 7,9 quilômetros de pavimentação. Além da pavimentação, ainda estão contemplados a drenagem, a terraplanagem, as calçadas de passeio, entre outras obras, nas vias contempladas.

O supervisor-executivo da Caixa Econômica Federal no Vale do Taquari, Cristiano Schumacher, destacou que, com a assinatura do contrato do Avançar Cidades, a Caixa cumpre com o seu objetivo. "Ao estarmos assinando um contrato que vai beneficiar moradores de 36 ruas, estamos cumprindo com a nossa missão de empresa pública, de promover a melhoria da qualidade vida da nossa população", afirmou.

A operação de crédito aguardava somente a liberação do banco para a assinatura do contrato, a fim de que o município pudesse executar o processo licitatório, que deve iniciar nos próximos dias. O financiamento possui quatro anos de carência e pode ser pago em até 20 anos, com juros anuais de 6%.