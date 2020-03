Subestação da CEEE em Candelária atenderá quatro cidades

Com investimentos de R$ 28,9 milhões, a Companhia Estadual de Energia Elétrica (CEEE) inaugurou no domingo uma nova subestação em Candelária, montada para suprir energia elétrica de toda a região. A planta, denominada Candelária 2, localizada as margens da RS-400, irá atender as cidades de Sobradinho, Agudo, Cachoeira do Sul e Candelária.

O município-sede, inclusive, será privilegiado, já que terá fornecimento de energia elétrica de duas subestações. Além desta inaugurada, Candelária hoje recebe energia da subestação de Santa Cruz do Sul, e irá continuar a receber. No caso de falta de energia elétrica nesta rede, automaticamente a subestação de Candelária atende o município, ou seja, a falta de luz em passa a ser muito rara, segundo os técnicos da CEEE. O prefeito Paulo Butzge participou da solenidade de inauguração.

O motivo da subestação ser instalada em Candelária foi através de estudo da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), que define onde o sistema elétrico brasileiro precisa ser reforçado, e no caso, a cidade escolhida foi Candelária. O novo empreendimento será monitorado à distância, exigindo apenas equipe de manutenção e segurança.

O Executivo municipal também comemorou o fato de Candelária ter um maior fornecimento de energia pelo fato de que qualquer grande indústria, a exemplo das já instaladas no município, que desejar se estabelecer em Candelária, não terá problemas de energia elétrica, já que a nova estação poderá suprir com folgas essa necessidade. A ideia é que essa nova subestação sirva como combustível para a atração de novos investimentos na cidade.