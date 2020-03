Escola de Passo Fundo propõe modelo inovador de ensino

Viver a educação. Essa é a proposta da Escola Municipal Adolfo Camargo, em Passo Fundo. A unidade, inaugurada em fevereiro deste ano não é somente a maior instituição do município, mas um novo modelo de ensino.

As salas de aula do educandário se transformaram em laboratórios de aprendizagem, personalizados de acordo com as necessidades dos alunos. A biblioteca, o auditório, o refeitório e a quadra de esportes também foram planejados para embasar a construção de conhecimentos. As metodologias têm significação na vida das crianças e jovens. Em cada espaço, eles compartilham experiências e se descobrem protagonistas das suas comunidades a partir das atividades propostas em aula.

Conforme a diretora da escola, Simone Aparecida Siqueira, o conteúdo ensinado dentro dos muros precisa acompanhar as problemáticas reais que existem além deles. "Nós temos laboratórios construídos pelos professores. Os alunos experienciam na prática e, depois, criam conceitos", ressalta, explicando que não são os educadores que vão para outro espaço na troca de períodos, mas os estudantes.

O projeto da Emef Adolfo Camargo é norteado pela teoria de John Dewey, que defende a educação como um processo de desenvolvimento integral dos alunos. Nesse contexto, ela não é a preparação para a vida, mas a própria vida acontecendo, potencializando habilidades intelectuais, sociais e culturais de cada indivíduo. A escola disponibiliza oficinas, realizadas no turno oposto ao de aula. A partir delas, é possível impulsionar a formação de competências em áreas como linguagem, música, matemática e empreendedorismo.

De acordo com o secretário de Educação, Edemilson Brandão, os professores têm um papel fundamental na consolidação da escola como inovadora. "Eles estão preparando todos os espaços da escola para que os alunos tenham a oportunidade de vivenciar os conteúdos escolares não como conceitos abstratos, mas como experimentações e atividades práticas, ligadas ao cotidiano da comunidade", define. Para ele, as ações feitas na escola, organizadas pelos professores, equipe diretiva e demais profissionais, irão ao encontro da desmitificação da pseudo seriedade exigida nos processos de aprendizagem.

Já com 400 alunos matriculados, a instituição pode atender até 800 que residem em uma das regiões mais populosas de Passo Fundo. Vindos das redes estadual e particular, muitos precisavam fazem um trajeto extenso para estudar. A escola pode servir de modelo para novas experiências em escolas da cidade, de acordo com os resultados obtidos.