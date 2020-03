Primeira fase de barragem em São Gabriel está 90% concluída

O secretário estadual de Obras e Habitação, José Stédile, vistoriou as obras da barragem Jaguari, localizada no município de São Gabriel, na Fronteira Oeste. A primeira fase da obra está 90% concluída; a segunda, conta com 18% de execução. Até agora, foram investidos R$ 65 milhões.

A estrutura garantirá o abastecimento de água para municípios da bacia hidrográfica do Rio Santa Maria, totalizando 240 mil habitantes, que historicamente sofrem com a seca: Cacequi, Dom Pedrito, Lavras do Sul, Rosário do Sul, Santana do Livramento e São Gabriel. A barragem também garantirá a irrigação de 117 mil hectares da várzea do Rio Jaguari. "Os recursos são oriundos 99% do governo federal, com 1% de contrapartida do governo estadual. A previsão de investimento para a conclusão dos serviços é de R$ 130 milhões", destacou Stédile.