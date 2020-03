Abordagem a pessoas em situação de rua será intensificada nas próximas semanas em São Leopoldo

A secretaria de Desenvolvimento Social de São Leopoldo está mapeando regiões da cidade para identificar a população em situação de vulnerabilidade social e fazer os devidos encaminhamentos. Na semana passada, foram realizadas oito abordagens, entre estas, duas pessoas foram encaminhadas para o Centro de Referência para a População de Rua (Crepar) e outra, para sua cidade de origem, Taquara.

Representantes das secretarias de Desenvolvimento Social, Saúde e de Segurança Pública e Defesa Comunitária reuniram-se para tratar de ações intersetoriais de abordagem da população em situação de rua. A ideia é que as abordagens sejam, a partir de agora, realizadas em conjunto entre as pastas. A secretária de Desenvolvimento Social, Iara Cardoso, ressaltou que já é realizado o mapeamento das pessoas em situação de vulnerabilidade do município. "Estamos indo até as pessoas em situação de rua em pontos específicos da cidade para conversar e coletar dados a respeito de cada uma delas. Alguns, inclusive, vindos de outras cidades, já encaminhamos para as famílias em seus municípios de origem, e outros levamos até o Crepar", explica.

O Crepar tem capacidade para abrigar 25 pessoas em situação de rua, sendo 20 vagas destinadas para homens e cinco para mulheres. No local, os usuários de fora do município podem permanecer por até cinco pernoites e os usuários da cidade tem direito a permanecer por até seis meses no serviço, período este que a equipe utiliza para dar todos os encaminhamentos necessários para prosseguirem a vida fora do local após o término do acolhimento.