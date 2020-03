LEGISLATIVO Notícia da edição impressa de 09/03/2020. Alterada em 09/03 às 03h00min Câmaras de Vereadores do Vale do Sinos pregam união

O presidente da Câmara de Vereadores de Campo Bom, João Paulo Berkembrock, recebeu a visita dos presidentes dos Legislativos de São Leopoldo, Júlio Galperim, e Portão, Adair Rocha. No encontro, os parlamentares abordaram a possibilidade de criação do Fórum Permanente das Câmaras do Vale dos Sinos.

A ideia partiu de Galperim, que está visitando os demais presidentes de Câmaras da região, e foi saudada por Berkembrock. "Vejo como muito positiva essa iniciativa de articulação entre os Legislativos para o fortalecimento da região", explicou. "As Câmaras de Vereadores exercem um papel decisivo no dia a dia de suas cidades e se trabalharem de forma organizada, terão ainda mais sucesso em seus pleitos", finalizou. Outras Câmaras de cidades da região como Novo Hamburgo, Sapiranga, Sapucaia do Sul, entre outras, já manifestaram apoio a criação do Fórum Permanente das Câmaras do Vale dos Sinos.