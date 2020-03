Recadastramento biométrico termina nesta quarta-feira em 22 cidades do Estado

João Dienstmann

o título de eleitor será cancelado Termina, nesta quarta-feira, o processo para o recadastramento biométrico em 22 cidades do Rio Grande do Sul. Somados, os municípios têm mais de 1,1 milhão de eleitores, e a expectativa do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul (TRE-RS) é que ao menos 80% deles façam a biometria dentro do prazo estipulado. Se o prazo não for cumprido,

uma sala na secretaria municipal de Saúde está sendo utilizada A situação mais preocupante está na Região Metropolitana. Em Esteio, cerca de 18 mil eleitores ainda não compareceram para regularizar a situação. Desde a segunda quinzena de fevereiro,para conseguir atender à demanda dos últimos dias. A média de atendimento, que em outros dias chegava a 300 pessoas passou para 700 com a aproximação do dia 11, além de ter horário estendido para conseguir dar conta da demanda final. Até agora, 73% da população já compareceu para fazer o recadastro.

Apenas cinco cidades já bateram a meta de recadastramento biométrico

Das 22 cidades, 17 estão fora da meta estabelecida pelo TRE-RS. Apenas Lajeado, Santa Cruz do Sul, Ijuí, Erechim e Santiago já cumpriram com o percentual previsto. O coordenador de gestão de Tecnologia da Informação do Tribunal, Martinho Luiz Marchi, percebe que alguns municípios devem ter maior facilidade para atingir os 80% dos eleitores, mas nota que, em outros, a margem deve ficar aquém do previsto. "Cidades com poucos habitantes terão uma facilidade maior nesses últimos dias, mesmo com a maior procura. Agora, Guaíba, por exemplo, tem pessoas em regiões espalhadas, e isso pode dificultar o acesso", explica.

Das 22 cidades em processo de recadastramento biométrico, 17 ainda não chegaram a 80% dos eleitores atualizados. Foto TRE-RS/Divulgação/Cidades

Além de não conseguir votar no pleito municipal, que ocorre em outubro, Martinho explica que o cancelamento do título de eleitor acarreta em outros problemas. "Sem o título, a pessoa não pode tomar posse em cargo público, tirar financiamento em banco público nem passaporte, entre outras situações. É uma dor de cabeça para quem não fizer", alerta. O coordenador explica que o processo precisa ser iniciado até o dia 11, mas, caso não seja finalizado até a data, pode ser feito posteriormente. "O mais importante é ir até o Cartório Eleitoral e pedir o atendimento. Se a demanda for alta, o cidadão pode retornar depois e fazer com mais calma", explica.

Após finalizar o processo, o TRE-RS começará um novo para recadastramento em outras 21 cidades após o pleito municipal. O enfoque é ter para 2022 todos os municípios já com o sistema de biometria em operação. Será a vez de eleitores de Porto Alegre, Santa Maria, Bagé e Alegrete, por exemplo,serem convocados. No entanto, Martinho afirma que a biometria já está disponível nestas cidades. "Para quem não quiser pegar fila e se manter regular, é uma boa hora", afirma.