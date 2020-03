Gramado sedia palestra para tratar sobre o câncer infantojuvenil

O diagnóstico precoce salva vidas. Este foi o enfoque principal da palestra para professores e professoras de Gramado, realizado no Expogramado. O evento foi promovido pela secretaria municipal da Educação em parceria com o Instituto do Câncer Infantil (ICI). O palestrante foi o médico oncologista pediátrico, fundador e atual superintendente do ICI, Algemir Brunetto. "Vocês têm um papel muito importante para identificar possíveis casos da doença", afirmou Brunetto.

Foi distribuído aos profissionais a cartilha "Entendendo o Câncer Infantojuvenil", que oferece orientação às escolas, professores, estudantes e as suas famílias. Simultaneamente ocorreu o lançamento da 23ª Corrida pela Vida de Gramado, que este ano ocorrerá no dia 25 de abril, no Ginásio Perinão, com a participação de das escolas do município. Paralelamente, neste dia, ocorrerá uma caminhada e corrida pela área central da cidade, aberta à comunidade e visitantes.

Em todas as manifestações, foi destacada a contribuição que os professores podem dar para identificar possíveis casos de câncer entre crianças e adolescentes. A secretária da Educação, Maria Gorete Rodrigues da Silva, destacou a importância de eventos como este para os professores se apoderarem do conhecimento que é importante para a identificação de casos. "O nosso dia a dia na escola e mesmo na sociedade se faz com muita parceria, empatia e solidariedade. E isso se deve cultivar cada vez mais", afirmou a secretária.

O diretor institucional do ICI, Fábio Bertolucci, apresentou o projeto de lei estadual que está em vias de ser sancionado pelo governador, que destaca uma das ações para a prevenção e diagnóstico precoce do câncer infantojuvenil: a de sensibilização da comunidade. O projeto ainda está sob análise de Eduardo Leite.