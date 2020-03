Venâncio Aires busca unir esforços no setor da fumicultura

A cadeia produtiva do tabaco foi pauta da visita do prefeito de Venâncio Aires, Giovane Wickert, à empresa Souza Cruz, em Santa Cruz do Sul. Ele foi recebido pelo diretor global de Tabaco, Marcos Salvadego, para discutir estratégias para o setor.

Wickert, que é tesoureiro da Associação dos Municípios Produtores de Tabaco (Amprotabaco) e membro da Câmara Setorial em Brasília, falou da importância da aproximação dos entes para a defesa da produção. Venâncio Aires é a segunda cidade da América Latina em produção do tabaco, e a cultura é o carro-chefe da economia do município. O prefeito almeja uma maior união dos gestores públicos com as empresas e com as entidades para que alinhados consigam vencer as barreiras impostas à cadeia produtiva. "Venâncio Aires tem no tabaco a base da sua economia, por isso, a exportação dessa cultura faz com que sejamos o oitavo maior exportador do Rio Grande do Sul. É essa cultura que puxa nossa indústria com o processamento da produção e gera o maior número de empregos", enfatizou.

O prefeito ainda explanou sobre as demais culturas que estão ganhando espaço e auxiliam na diversificação da economia local. "Somos o segundo município da América Latina em pequenas propriedades, e o tabaco possui um papel fundamental, já que é ele que mantém os agricultores no campo, pois é uma cultura sazonal e possibilita outras atividades agrícolas. Ao contrário do que muitos pensam, onde há tabaco, há mais culturas e menos êxodo rural, e é por isso que precisamos estar fortes e unidos", explicou.