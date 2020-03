Escolas infantis de Canoas passam a receber uniformes

A prefeitura de Canoas est seguindo um cronograma de entrega de uniformes em escolas pblicas da cidade. At o momento, foram atendidas 13 Escolas Municipais de Educao Infantil na cidade. Este ano o terceiro consecutivo em que a educao infantil recebe da prefeitura uniformes novos, algo que, anteriormente, apenas o ensino fundamental possua.

De acordo com a secretria da Educao, Neka Freitas, os modelos confeccionados foram previamente eleitos e modernizados pelas prprias crianas, gerando uma maior identificao para com as escolas. "Alm de reforarem a segurana dos alunos, os uniformes so responsveis por superar a excluso social e estabelecer a igualdade dentro do ensino", afirmou.

Durante as cerimnias de entrega, diretores dasescolas municipais aproveitaram para agradecer o trabalho desempenhado pela prefeitura no mbito educacional. "O Executivomostra que se quisermos uma sociedade transformadora, o caminho mais vivel a educao. Obrigado por sempre nos acolher e por buscarem novos projetos", relatou o diretor da EscolaNancy Ferreira Pansera, Marcos Jos Krindges.

A vice-prefeita Gisele Uequed ressaltou queos investimentos no param de chegar no ensino da rede municipal. Somente no ltimo ano, mais de R$ 40 milhes foram destinados s reformas em 14 escolas de Educao Infantil e Ensino Fundamental de Canoas. Alm disso, os jovens que esto na fase final dos estudos so capacitados profissionalmente por meio do programa Canoas 4.0. "Nossos jovens precisam sair das escolas prontos para competir e ingressar no mercado de trabalho com o maior conhecimento possvel", disse.