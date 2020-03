Santana do Livramento é mais um município a decretar situação de emergência

A prefeita de Santana do Livramento, Mari Machado assina nesta sexta-feita o decreto de situação do município. A decisão foi tomada após a reunião com representantes do setor produtivo, com a finalidade de definir a medida no município em razão da seca. A estiagem começa a dar sinais de prejuízo nas lavouras e outros segmentos do setor primário do município, como a produção de leite que já apresenta quebra de 30%.

Na reunião, foi ressaltada a necessidade de criação de uma política permanente para manter o abastecimento de água no setor Rural, além de outras ações emergenciais. "Sou parceira para ouvir os conselhos e definir um planejamento para a segurança do abastecimento de água no município. Não podemos mais aceitar como sociedade que os governos pensem apenas em seus quatro anos de mandato e que em cada gestão não ocorra a continuidade das metas traçadas anteriormente", enfatizou a prefeita.