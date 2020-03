Câmara de Parobé rejeita contas de ex-prefeito

Os vereadores de Parobé aprovaram em votação na Câmara de Vereadores o relatório do Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS) sobre o balanço das contas de 2015, penúltimo ano da gestão do ex-prefeito, Claudio Roberto Ramos da Silva. Segundo o relatório, o tribunal é desfavorável a prestação de contas desta gestão, por "conterem falhas prejudiciais ao erário, as quais, na sua globalidade, comprometem as Contas em seu conjunto, situações ensejadoras de recomendação e determinações no sentido de sua correção para os exercícios subsequentes", conforme a decisão do TCE.

Servidores do Legislativo notificaram o ex-prefeito quanto a votação, dentro dos prazos determinados pelo regimento interno. Durante a votação o parecer recebeu 13 votos favoráveis ao parecer, ou seja, reprovando o balanço das contas daquele período.