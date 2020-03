Carnaval de rua de Estrela acontece neste sábado

Ocorre neste sábado o Carnaval de Rua em Estrela, no calçadão da rua Fernando Abott, no centro da cidade. O evento começa às 20h, com a participação das escolas de samba Renascer do Samba, de Estrela, Muleke Atrevido, de Encantado, e do Bloco dos Palhaços, de Lajeado.

A noite promete muita alegria e diversão para os foliões, que serão recebidos pela corte do Carnaval. O primeiro a desfilar será o Bloco dos Palhaços, de Lajeado, que neste ano apresenta o tema "Palhaço canta o Vale do Taquari'. Nas cores amarelo, azul e branco, a Muleke Atrevido, de Encantado, será a segunda agremiação a desfilar. Com 120 componentes, tem como lema "Vaso ruim, não quebra. Quem gosta de nós, é nós mesmos! Boa noite pra quem é da noite, bom dia pra quem é do dia. Quem foi que falou que não sou um Muleke Atrevido?!". De Estrela, a Renascer do Samba encerra o Carnaval de Rua e virá com cerca de 150 componentes, divididos em seis alas. Miscigenação é o tema deste ano.