Imbé terá nova edição de feira para troca e doação de livros

O sucesso de uma iniciativa popular de incentivo à leitura e fomento à cultura em Imbé garantiu a realização de mais uma edição da Feira de Doação e Troca de Livros. A primeira, que foi realizada em fevereiro, reuniu centenas de pessoas no Lago da Fonte, no Centro. A próxima edição está marcada para segunda-feira, na Escola de Música Guaracyra Ramos Kramer, localizada na avenida Nilza Costa Godoy, no Centro, das 14h às 17h, e integrará as comemorações do Dia Internacional da Mulher.

O evento, que a partir desta edição passa a contar com a colaboração da prefeitura, através dos departamentos de Cultura e de Comunicação, não tem fins lucrativos, ou seja, nenhum livro será comercializado no local, conforme explica o escritor Maximiliano da Rosa, idealizador e organizador da iniciativa. Ele revela que todos as obras reunidas foram arrecadadas por voluntários, moradores e veranistas, e também em estabelecimentos locais. "Será um evento aberto à participação de toda a comunidade. Qualquer pessoa poderá interagir com a feira, seja doando, trocando ou levando livros para casa, totalmente de graça", detalha Maximiliano.

Ele destaca que mais de 300 peças foram trocadas ou doadas no primeiro evento. A expectativa da próxima edição é superar os números, estreitar os laços com adoradores da literatura e difundir a leitura entre pessoas de todas as idades. Uma parceria com a secretaria municipal de Desenvolvimento Social também está sendo formalizada para estender a ideia para troca de outros itens, como quadrinhos e discos, por exemplo, em evento que acontecerá no Lago da Fonte na primeira quinzena de abril.